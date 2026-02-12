Canlı
        Hatay'da firari 2 hükümlü ve 4 şüpheli yakalandı | Son dakika haberleri

        Hatay'da firari 2 hükümlü ve 4 şüpheli yakalandı

        Hatay'da düzenlenen operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan kişilerden hükümlüler cezaevine gönderilirken, şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2026 - 17:29 Güncelleme: 12.02.2026 - 17:29
        2 firari hükümlü yakalandı
        Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli yakalandı.

        ADRESLERE OPERASYONLAR DÜZENLENDİ

        AA'daki habere göre; İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        6 KİŞİ YAKALANDI

        Adreslerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.G. ve A.K. ile çeşitli suçlardan aranan Y.Y, O.K, S.Ö. ve M.O. yakalandı.

        HÜKÜMLÜLER CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi, şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, O.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

