Hatay'da firari 2 hükümlü ve 4 şüpheli yakalandı
Hatay'da düzenlenen operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan kişilerden hükümlüler cezaevine gönderilirken, şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli yakalandı.
ADRESLERE OPERASYONLAR DÜZENLENDİ
AA'daki habere göre; İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
6 KİŞİ YAKALANDI
Adreslerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.G. ve A.K. ile çeşitli suçlardan aranan Y.Y, O.K, S.Ö. ve M.O. yakalandı.
HÜKÜMLÜLER CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi, şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, O.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.