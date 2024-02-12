Hatay'da konteyner kentte yangın paniği

Hatay'da depremzedelerin yaşadığı bir konteyner kentte yangın çıktı. Korkuya neden olan yangında ölen ya da yaralanan olmazken iki konteyner kullanılmaz hale geldi.

ALEVLER YÜKSELDİ Yangın, gece saatlerinde merkez Antakya ilçesindeki bir konteyner kentte çıktı. Kiler olarak kullanılan konteynerden alevlerin yükseldiğini görenler, itfaiyeye haber verip, hortum ve bidonlarla yangına müdahale etmek istedi.