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        Haberler Gündem Hatay'da konteyner kentte yangın paniği

        Hatay'da konteyner kentte yangın paniği

        Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da depremzedelerin yaşadığı konteyner kentte çıkan yangın paniğe yol açtı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu iki konteyner kullanılamaz hale geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 06:22 Güncelleme: 12.02.2024 - 06:22
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        Hatay'da konteyner kentte yangın paniği
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        Hatay'da depremzedelerin yaşadığı bir konteyner kentte yangın çıktı. Korkuya neden olan yangında ölen ya da yaralanan olmazken iki konteyner kullanılmaz hale geldi.

        ALEVLER YÜKSELDİ

        Yangın, gece saatlerinde merkez Antakya ilçesindeki bir konteyner kentte çıktı. Kiler olarak kullanılan konteynerden alevlerin yükseldiğini görenler, itfaiyeye haber verip, hortum ve bidonlarla yangına müdahale etmek istedi.

        CAN KAYBI VE YARALI YOK

        DHA'nın haberine göre; hızla büyüyen yangın, depremzede bir ailenin kaldığı konteynere sıçradı. Bölgede korku ve endişeye neden olan yangın, itfaiye erleri tarafından söndürüldü. Maddi hasara yol açan yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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