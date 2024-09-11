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        Hatay'da orman yangını

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmek için çalışma başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 03:23 Güncelleme: 11.09.2024 - 03:23
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        Hatay'da orman yangını
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        Hatay'ın Antakya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına karadan müdahale başlatıldı.

        AA'nın haberine göre; Karaali Mahallesi Fırnız Yaylası'ndaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle 7 arazöz ve 4 su tankerinin yanı sıra Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangını kontrol altına almak için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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        #antakya
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