Hatay'daki orman yangınında 'çay' savunması! 0:00 / 0:00

AA

Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, hakkında "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek suretiyle silahlı terör örgütüne üye olma" ve "orman yakmaya teşebbüs" suçlarından 17 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılan H.D. (31) ve "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek suretiyle silahlı terör örgütüne üye olma" ve "kasten yangın çıkarmaya teşebbüs" suçlarından 10 yıl 6 aya kadar hapsi talep edilen E.K. (31) cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

AA'nın haberine göre, avukatlar da duruşma salonunda hazır bulundu. H.D. savunmasında, yakalandığında üzerinde çakmak bulunduğunu ancak bunu sigara için kullandığını öne sürdü.

Terör örgütü PKK ile alakası olmadığını savunan H.D, "Orman yangınıyla alakam yok, o gece işten çıkıp yürüyerek eve gidiyordum. PKK'ya hiçbir şekilde sempatim yoktur, örgütün internet üzerinden yaptığı çağrıdan da haberim yoktu." ifadesini kullandı. Sanık E.K. de yakalandığında sol el bileğinde tespit edilen yanığın, çay yaparken su dökülmesi üzerine oluştuğunu ileri sürdü.

Görgü tanıklarının beyanlarına göre, elindeki kağıdı yakarken yakalandığının hatırlatılması üzerine E.K, "Yolda bir kağıt parçası gördüm, alıp yakıp attım. Amacım bir yeri yakmak değildi. Kağıt da yerdeki bir ilaç kağıdıydı." yanıtını verdi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamını kararlaştırıp dosyadaki bazı eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

YANGINLAR 2 GÜN SÜRMÜŞTÜ

Hatay'da geçen yıl çıkan orman yangınları Belen, İskenderun ve Aruz ilçelerinde ev ve iş yerlerine de zarar vermişti, yangınlar 2 gün süren çalışmalar sonucu kontrol altına alınmıştı.

Yangınlarla ilgili şüpheliler H.D. ve E.K. tutuklanmış, terör örgütü PKK'nın sözde gençlik yapılanması olarak kabul edilen "Ateşin Çocukları İnisiyatifi" yangınları kendilerinin çıkardığına yönelik sosyal medya paylaşımları yapmıştı.

H.D. hakkında 17 yıl 6 aya kadar, E.K. için de 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.