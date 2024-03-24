Hatay'da otomobille minibüs çarpıştı: 4 yaralı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı
Giriş: 24.03.2024 - 04:15 Güncelleme: 24.03.2024 - 04:15
Alınan bilgiye göre, M.D'nin kullandığı işçileri taşıyan minibüs, Yunus Emre Mahallesi'nde, sürücüsü henüz tespit edilemeyen otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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