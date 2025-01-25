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        Haberler Gündem Hatay'da sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı

        Hatay'da sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 19:33 Güncelleme: 25.01.2025 - 19:33
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        Sahipsiz köpekler çocuğu yaraladı
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        Samandağ 75. Yıl Parkı'nda oyun oynayan 7 yaşındaki Alpaslan Balcı, sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

        Yüzünden ve bacağından yaralanan Balcı, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

        Balcı, gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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        #samanda
        #alparslan balcı
        #haberler
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