Hatay'da sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı
Giriş: 25.01.2025 - 19:33 Güncelleme: 25.01.2025 - 19:33
Samandağ 75. Yıl Parkı'nda oyun oynayan 7 yaşındaki Alpaslan Balcı, sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.
Yüzünden ve bacağından yaralanan Balcı, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.
Balcı, gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ