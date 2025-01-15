Hatay'da seyir halindeki otomobil alev aldı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu
Giriş: 15.01.2025 - 03:16 Güncelleme: 15.01.2025 - 03:16
Akçay Mahallesi'nde ilerleyen, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobilin motor kısmında yangın çıktı.
Aracını yol kenarına park eden sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine ulaşan itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu araçta hasar oluştu.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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