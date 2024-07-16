Hatay'da trafo patladı, fabrika alev alev yandı: 6 yaralı

Hatay'ın Payas ilçesinde elektrik dağıtım şirketine ait trafonun patlaması sonucu inşaat demiri üreten fabrikada yangın çıktı. Söndürme çalışması sırasında 5 fabrika çalışanı ve bir itfaiye eri yaralandı.

Yangın, dün akşam saat 20.30 sıralarında ilçeye bağlı Karşı Mahallesi'ndeki sanayi bölgesinde faaliyet gösteren inşaat demiri üretimi yapan fabrikada çıktı. Fabrika yakınında elektrik dağıtım şirketine ait trafonun patlaması sonucu çıkan kıvılcımlar tesiste yangına neden oldu.

EKİPLERCE SÖNDÜRÜLEN YANGIN, HASARA NEDEN OLDU

Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve elektrik dağıtım şirketine bağlı ekipler sevk edildi. Tedbir amaçlı bölgeye verilen elektriğin kesilmesinin ardından itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Fabrika işçileri de söndürme çalışması sırasında itfaiye erlerine yardım etti. DHA'nın haberine göre; ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangın, tesiste maddi hasara yol açtı.