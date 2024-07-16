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        Haberler Gündem 3. Sayfa Hatay'da trafo patladı, fabrika alev alev yandı: 6 yaralı | Son dakika haberleri

        Hatay'da trafo patladı, fabrika alev alev yandı: 6 yaralı

        Hatay Payas'ta elektrik dağıtım şirketine ait trafonun patlaması nedeniyle demir fabrikasında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, müdahale sırasında 5 fabrika çalışanı ve 1 itfaiye eri yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 00:29 Güncelleme: 16.07.2024 - 00:29
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        Trafo patladı, fabrika alev alev yandı: 6 yaralı
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        Hatay'ın Payas ilçesinde elektrik dağıtım şirketine ait trafonun patlaması sonucu inşaat demiri üreten fabrikada yangın çıktı. Söndürme çalışması sırasında 5 fabrika çalışanı ve bir itfaiye eri yaralandı.

        Yangın, dün akşam saat 20.30 sıralarında ilçeye bağlı Karşı Mahallesi'ndeki sanayi bölgesinde faaliyet gösteren inşaat demiri üretimi yapan fabrikada çıktı. Fabrika yakınında elektrik dağıtım şirketine ait trafonun patlaması sonucu çıkan kıvılcımlar tesiste yangına neden oldu.

        EKİPLERCE SÖNDÜRÜLEN YANGIN, HASARA NEDEN OLDU

        Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve elektrik dağıtım şirketine bağlı ekipler sevk edildi. Tedbir amaçlı bölgeye verilen elektriğin kesilmesinin ardından itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Fabrika işçileri de söndürme çalışması sırasında itfaiye erlerine yardım etti. DHA'nın haberine göre; ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangın, tesiste maddi hasara yol açtı.

        5 İŞÇİ VE 1 İTFAİYE GÖREVLİSİ YARALANDI

        Bu arada söndürme çalışması sırasında 5 fabrika çalışanı ve bir itfaiye eri hafif şekilde yaralandı. Yaralılar bölgede hazır bekleyen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri tesiste soğutma çalışması yaptı.

        Ekipler, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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        #Hatay
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