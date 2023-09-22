Hatay'da yıkılan Rönesans Sitesi'nin mühendislerinden biri tutuklandı 'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremde en çok hasarı gören illerden biri olan Hatay olmuştu. 000 dolayında kişinin hayatını kaybettiği Hatay'daki Rönesans Sitesi'nin mühendislerinden E.D. tutuklandı

Anadolu Ajansı Giriş: 22.09.2023 - 21:03 Güncelleme: 22.09.2023 - 21:39 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL