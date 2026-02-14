Canlı
        Kadın sürücü motosikletin önünü kaldırınca cezayı yedi!

        Kadın sürücü motosikletin önünü kaldırınca cezayı yedi!

        Hatay'da, motosikletle akrobatik şovlar yaparak sosyal medyada paylaşan kadın sürücüye, 21 bin 846 TL cezai işlem uygulandı. Motosiklet sürücüsünün, paylaştığı görüntülerin üzerine 'Relax olacaksın baba' yazması dikkat çekti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2026 - 09:42 Güncelleme: 14.02.2026 - 09:42
        Hatay'ın Antakya ilçesinde motosikletle akrobatik hareketler yapan ve o anları sosyal medyada paylaşan kadın sürücü polis ekiplerinin sanal devriyesine takıldı.

        TESPİT EDİLİP DURDURULDU

        İHA'daki habere göre sivil trafik ekiplerince yapılan incelemeler sonucunda sürücünün S.Y. olduğu anlaşıldı ve 11 Şubat tarihinde Alazı Mahallesi Atatürk 1. Cadde civarında durduruldu.

        21 BİN 846 TL CEZA KESİLDİ

        Trafik kurallarını sosyal medya uğruna hiçe sayan sürücüye çeşitli maddelerden 21 bin 846 TL cezai işlem uygulandı.

        "RELAX OLACAKSIN BABA"

        S.Y.'nin, motosikletinin önünü kaldırarak sosyal medyada paylaştığı görüntülerin üzerin "Relax olacaksın baba" yazması dikkat çekti.

        #Hatay
        #Son dakika haberler
