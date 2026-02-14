Kadın sürücü motosikletin önünü kaldırınca cezayı yedi!
Hatay'da, motosikletle akrobatik şovlar yaparak sosyal medyada paylaşan kadın sürücüye, 21 bin 846 TL cezai işlem uygulandı. Motosiklet sürücüsünün, paylaştığı görüntülerin üzerine 'Relax olacaksın baba' yazması dikkat çekti
Hatay'ın Antakya ilçesinde motosikletle akrobatik hareketler yapan ve o anları sosyal medyada paylaşan kadın sürücü polis ekiplerinin sanal devriyesine takıldı.
TESPİT EDİLİP DURDURULDU
İHA'daki habere göre sivil trafik ekiplerince yapılan incelemeler sonucunda sürücünün S.Y. olduğu anlaşıldı ve 11 Şubat tarihinde Alazı Mahallesi Atatürk 1. Cadde civarında durduruldu.
21 BİN 846 TL CEZA KESİLDİ
Trafik kurallarını sosyal medya uğruna hiçe sayan sürücüye çeşitli maddelerden 21 bin 846 TL cezai işlem uygulandı.
"RELAX OLACAKSIN BABA"
S.Y.'nin, motosikletinin önünü kaldırarak sosyal medyada paylaştığı görüntülerin üzerin "Relax olacaksın baba" yazması dikkat çekti.