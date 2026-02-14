Polise kafa atan saldırgan tutuklandı!
Hatay'da, görevli polis memuruna kafa atan, darp eden ve hakaret eden 2 saldırgandan birisi adli kontrol şartıyla serbest kaldı, şüphelilerden K.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
Hatay'da olay; 11 Şubat günü İskenderun ilçesi Çay Mahallesi Kanatlı Caddesi üzerinde yaşandı. İlçe emniyet müdürlüğünde görevli trafik polisi, görev esnasında uyardığı 2 kişi tarafından darp edildi.
İKİ SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI
Polis memuruna kafa atan, darp eden ve hakaret eden K.Ö. ve M.Z.Ö. isimli 2 saldırgan polis ekiplerince göz altına alındı.
BİRİ TUTUKLANDI DİĞERİ SERBEST
Şüphelilerden; M.Z.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, K.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.