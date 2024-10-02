Dilencinin üzerinden 12 bin 980 TL çıktı

Zabıta ekipleri merkez Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi’nde rutin devriye sırasında O.K.'nın dilendiğini tespit etti. Duygu sömürüsü yaparak para toplayan O.K., yakalanıp üzerinde arama yapıldı. Aramada toplam 12 bin 980 lira çıktı. Ekipler paraya el koyarken O.K. hakkında idari işlem yapıldı.

HATAY’da zabıta ekipleri tarafından yakalanan O.K. (50) adlı dilencinin üzerinden 12 bin 980 lira para çıktı.

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