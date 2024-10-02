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        Dilencinin üzerinden 12 bin 980 TL çıktı

        HATAY'da zabıta ekipleri tarafından yakalanan O.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 11:53 Güncelleme: 02.10.2024 - 11:55
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        Dilencinin üzerinden 12 bin 980 TL çıktı
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        HATAY’da zabıta ekipleri tarafından yakalanan O.K. (50) adlı dilencinin üzerinden 12 bin 980 lira para çıktı.

        Zabıta ekipleri merkez Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi’nde rutin devriye sırasında O.K.'nın dilendiğini tespit etti. Duygu sömürüsü yaparak para toplayan O.K., yakalanıp üzerinde arama yapıldı. Aramada toplam 12 bin 980 lira çıktı. Ekipler paraya el koyarken O.K. hakkında idari işlem yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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