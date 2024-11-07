Hatayspor, Gaziantep FK maçı maçına hazırlanıyor

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, Macit Özcan Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen ve 1 saat 45 dakika süren antrenmanda taktik ve dar alan çalışması gerçekleştirildi. Bordo-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçının çalışmalarını tamamlayarak kampa girecek.

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