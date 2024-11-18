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        Su tahliye borusuna sıkışan yavru köpekler kurtarıldı

        HATAY'ınSamandağ ilçesinde su tahliye borusunda sıkışan yavru köpekler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 14:24 Güncelleme: 18.11.2024 - 14:30
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        Su tahliye borusuna sıkışan yavru köpekler kurtarıldı
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        HATAY'ınSamandağ ilçesinde su tahliye borusunda sıkışan yavru köpekler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        İlçeye bağlı Kapısuyu Mahallesi'nde sazlıkların arasında bir köpeğin havladığını duyan vatandaşlar kontrol ettiklerinde yavrularının su tahliye borusuna sıkıştığını fark etti. Mahallelinin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler 30 dakikalık çalışma sonucu, boruya sıkışan 4 yavruyu kurtardı. Islanan köpekler kurutulduktan sonra doğaya bırakıldı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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