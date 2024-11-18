Su tahliye borusuna sıkışan yavru köpekler kurtarıldı

İlçeye bağlı Kapısuyu Mahallesi'nde sazlıkların arasında bir köpeğin havladığını duyan vatandaşlar kontrol ettiklerinde yavrularının su tahliye borusuna sıkıştığını fark etti. Mahallelinin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler 30 dakikalık çalışma sonucu, boruya sıkışan 4 yavruyu kurtardı. Islanan köpekler kurutulduktan sonra doğaya bırakıldı.

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