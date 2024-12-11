Yayladağı Hudut Kapısı'nda Suriyelilerin geçişleri sürüyor

HATAY'ın Yayladağı ilçesindeki Yayladağı Hudut Kapısı'ndan Suriyelilerin ülkelerine geçişi sürüyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı da sınır kapısına gelerek incelemelerde bulundu.

Başkent Şam olmak üzere birçok stratejik noktanın muhalifler tarafından ele geçirilmesinin ardından Türkiye'nin farklı kentlerinde yaşayan Suriyeliler, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı ile Kumlu ilçesindeki Zeytindalı Gümrük Kapısı'ndan ülkelerine geçişlerini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçişlerdeki yoğunluğu azaltmak için Yayladağı Hudut Kapısı'nın yeniden açıldığını duyurmasının ardından buradan da dün geçişlere başlandı.