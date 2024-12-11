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        Yayladağı Hudut Kapısı'nda Suriyelilerin geçişleri sürüyor

        HATAY'ın Yayladağı ilçesindeki Yayladağı Hudut Kapısı'ndan Suriyelilerin ülkelerine geçişi sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 13:42 Güncelleme: 11.12.2024 - 13:45
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        Yayladağı Hudut Kapısı'nda Suriyelilerin geçişleri sürüyor
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        HATAY'ın Yayladağı ilçesindeki Yayladağı Hudut Kapısı'ndan Suriyelilerin ülkelerine geçişi sürüyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı da sınır kapısına gelerek incelemelerde bulundu.

        Başkent Şam olmak üzere birçok stratejik noktanın muhalifler tarafından ele geçirilmesinin ardından Türkiye'nin farklı kentlerinde yaşayan Suriyeliler, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı ile Kumlu ilçesindeki Zeytindalı Gümrük Kapısı'ndan ülkelerine geçişlerini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçişlerdeki yoğunluğu azaltmak için Yayladağı Hudut Kapısı'nın yeniden açıldığını duyurmasının ardından buradan da dün geçişlere başlandı.

        MOBİL HİZMET TIR'I DA DEVREDE

        Yayladağı Hudut Kapısı'na gelerek işlemlerini yaptıran Suriyeliler, beraberlerinde getirdikleri eşyalarıyla birlikte ülkelerine gidiyor. Bölgeye İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nın mobil hizmet TIR'ı da getirildi. Hatay Valisi Mustafa Masatlı da Yayladağı Hudut Kapısı'na gelerek incelemelerde bulunup, yetkililerden bilgi aldı. Masatlı, Göç İdaresi Başkanlığı'nın mobil hizmet TIR'ını da gezdi.

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        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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