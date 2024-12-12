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        Hatay'da evde baygın halde bulunan anne ile 2 çocuğu hayatını kaybetti; baba ile oğlu tedavide

        HATAY'ın İskenderun ilçesinde yakınlarının haber alamaması üzerine polisin çilingir yardımıyla girdiği dairede 5 kişi baygın bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 20:25 Güncelleme: 12.12.2024 - 20:30
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        Hatay'da evde baygın halde bulunan anne ile 2 çocuğu hayatını kaybetti; baba ile oğlu tedavide
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        HATAY’ın İskenderun ilçesinde yakınlarının haber alamaması üzerine polisin çilingir yardımıyla girdiği dairede 5 kişi baygın bulundu. Hastaneye kaldırılan aileden anne ile 2 çocuğu hayatını kaybetti, baba ile oğlunun hayati tehlikesi devam ediyor. Ekipler, ailenin doğal gaz veya gıda zehirlenmesi geçirdiği üzerinde duruyor.

        Olay, saat 15.00 sıralarında Cebike Mahallesi’nde 3 ay önce yapımı tamamlanan, depremzedelerin yaşadığı toplu konutlarda meydana geldi. G11 Blokun ikinci katındaki dairedeki Kökçü ailesinden haber alamayan yakınları, polise haber verdi. Aileden kimsenin kapıyı açmaması üzerine eve giren ekipler, Emrah (43), eşi Kader (35), çocukları Yiğit Efe (14), Elif Bilge (12) ve İsmail Ege Kökçü’yü (5) baygın halde hareketsiz yatarken buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve doğal gaz firması ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan aileden, anne Kader ile çocukları İsmail Ege ve Elif Bilge Kökçü müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Ekipler, gaz kaçağı şüphesiyle dairede incelemelerde bulunup, önlem aldı. Anne ve çocuklarının cansız bedeni, ölüm nedenlerinin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Tedavisi süren baba ve oğlunun hayati tehlikeyi atlatamadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Cebike Mahalle Muhtarı Mahmut Dağlıoğlu, ailenin yakınları tarafından haber alınamayınca eve girilerek kontrol edildiğinde, acı manzarayla karşılaştıklarını söyledi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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