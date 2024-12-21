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        Depremzede voleybol takımı, şampiyonluk için mücadele veriyor

        Hatay'da, 6 Şubat depremlerinde 8 sporcusunun hayatını kaybettiği 'Hatay Kadın Voleybol Takımı', şampiyonluğa hazırlanıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 11:50 Güncelleme: 21.12.2024 - 11:55
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        Depremzede voleybol takımı, şampiyonluk için mücadele veriyor
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        Hatay'da, 6 Şubat depremlerinde 8 sporcusunun hayatını kaybettiği 'Hatay Kadın Voleybol Takımı', şampiyonluğa hazırlanıyor. Takım, ligde, 11 maçta 10 galibiyetle emin adımlarla ilerliyor. Başantrenör Mehmet Bekmez, depremin zorluğuna rağmen lige devam ettiklerini belirterek, "Sporun birleştirici gücüyle ayakta durmaya çalışıyoruz" dedi.

        TVF Kadınlar Voleybol 2'nci Ligi 15'inci Grup'ta mücadele eden Hatay Kadın Voleybol Takımı, 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde A takımdan sporcuları Ahsen Baş, Dilek Mucuk, İrem Kurtoğlu ve Gözde Öztürk ile altyapıdan Ceren Topal, Ece Yürek, Elif Melek ve Elçin Çınar'ı kaybetti. Depremde büyük kayıp veren Hatay Kadın Voleybol Takımı, bu sezon, şampiyonluğa koşuyor. Ligde 11 maça çıkan voleybolcular, bu maçların 10'unda galibiyet kazandı. Hataylı voleybolcular, yalnızca 1 maçı kaybederken; hedeflerinin ise şampiyonluk olduğunu söyledi.

        'ÇOK ACILAR YAŞADIK, ÇOK DAĞILDIK'

        Takımın başantrenörü Mehmet Bekmez, depremde 8 sporcularını kaybettiklerini ve çok zorlu bir süreç yaşadıklarını anlattı. Tüm zorluğuna rağmen lige devam ettiklerini belirten Bekmez, "Ligde ilk maçımızı şanssız bir şekilde kaybetti. Şu an ligde ikinci sıradayız. Çok acılar yaşadık, çok dağıldık ama sporun birleştirici gücüyle ayakta durmaya çalışıyoruz. Zorluklar, insanı bazen daha çok güçlendirir ve ayakta tutar. Biz de kaybettiğimiz canlarımızın gücüyle güçleniyoruz. Hatay'ın tek kadın voleybol takımıyız. Şampiyon olup daha büyük liglerde oynamak istiyoruz" diye konuştu.

        Şampiyonluk yolunda kendilerine verilen desteğin de eksik olduğunu anlatan Bekmez, "Hedefimiz şampiyonluk. Bu süreçte destek kısmında eksiklerimiz olduğunu düşünüyoruz ama her koşulda, her durumda kızlarımızla beraberiz" dedi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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