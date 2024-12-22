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        Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı

        – SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, ligin 17'nci haftasında Mersin Stadyumu'nda oynayacağı Adana Demirspor maçının çalışmalarını tamamladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 17:11 Güncelleme: 22.12.2024 - 17:15
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        Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı
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        – SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, ligin 17'nci haftasında Mersin Stadyumu’nda oynayacağı Adana Demirspor maçının çalışmalarını tamamladı.

        Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, Erdemli Atış Poligonu’nda yapılan ve 1 saat 15 dakika süren antrenmanda dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Direnç Tonusluoğlu’nun düdük çalacağı karşılaşma 23 Aralık günü saat 20.00’de Yeni Mersin Stadyumu’nda oynanacak. Hatayspor geride kalan 16 hafta sonunda 9 puanla 18'inci sırada yer alırken, rakibi Adana Demirspor ise 2 puanla ligin son sırasında bulunuyor.

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