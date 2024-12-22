Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, Erdemli Atış Poligonu’nda yapılan ve 1 saat 15 dakika süren antrenmanda dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Direnç Tonusluoğlu’nun düdük çalacağı karşılaşma 23 Aralık günü saat 20.00’de Yeni Mersin Stadyumu’nda oynanacak. Hatayspor geride kalan 16 hafta sonunda 9 puanla 18'inci sırada yer alırken, rakibi Adana Demirspor ise 2 puanla ligin son sırasında bulunuyor.

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