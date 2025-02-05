İskenderunspor - Trabzonspor: 2-2

STAT:Sarıseki Fuat Tosyalı Spor Kompleksi

HAKEMLER: Ali Yılmaz, Volkan Ahmet Narinç, Serdar Soydan

TRABZONSPOR: Muhammet Taha Tepe, Pedro Malheiro, Lundstram, Batagov, Eren Elmalı, Mendy, Ozan Tufan (Dk.46 Umut Güneş), Cihan (Dk.59 Banza), Cham (Dk. 46 Zubkov) , Sikan, Enis Destan

İSKENDERUNSPOR: Onur Can Özdemir, Ahmet Biler, Turan Tuzlacık, Ulaş Zengin, Kerem Kurşun (Dk.79 Berat Yılmaz). Mehmet Maniş, Kadir Turhan, Serdarcan Eralp, Erbay Eker (Dk. 67 Erdem Can Polat), Muhammed Khail, Muhammet Beşir (Dk.85 Yusuf Acer)

GOLLER: Dk. 27, Dk. 55 Muhammet Beşir (İskenderunspor) - Dk. 50 Arsenii Batagov, Dk. 70 Enis Destan (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Dk. 45 Erbay Eker, Dk. 90 Ahmet Biler, Dk. 90 Mohamed Khalil (İskenderunspor) - Dk. 66 Simon Banza, Dk. 84 Umut Güneş, Dk. 90 Danylo Sikan (Trabzonspor)

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’nda deplasmanda İskenderunspor ile karşı karşıya gelen Trabzonspor, sahadan 2-2 berabere ayrıldı. Mücadelede ev sahibi İskenderunspor'un gollerini 27 ve 55'inci dakikalarda Muhammet Beşir kaydetti. Trabzonspor'un gollerini ise 50'de Batago, 69'uncu dakikada ise Enis Destan ağlara gönderdi. Trabzonspor bu sonuçla puanını 4'e çıkarırken İskenderunspor da 2 puana yükseldi.