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        İskenderunspor - Trabzonspor: 2-2

        STAT:Sarıseki Fuat Tosyalı Spor KompleksiHAKEMLER: Ali Yılmaz, Volkan Ahmet Narinç, Serdar SoydanTRABZONSPOR: Muhammet Taha Tepe, Pedro Malheiro, Lundstram, Batagov, Eren Elmalı, Mendy, Ozan Tufan (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 15:54 Güncelleme: 05.02.2025 - 16:00
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        İskenderunspor - Trabzonspor: 2-2
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        STAT:Sarıseki Fuat Tosyalı Spor Kompleksi

        HAKEMLER: Ali Yılmaz, Volkan Ahmet Narinç, Serdar Soydan

        TRABZONSPOR: Muhammet Taha Tepe, Pedro Malheiro, Lundstram, Batagov, Eren Elmalı, Mendy, Ozan Tufan (Dk.46 Umut Güneş), Cihan (Dk.59 Banza), Cham (Dk. 46 Zubkov) , Sikan, Enis Destan

        İSKENDERUNSPOR: Onur Can Özdemir, Ahmet Biler, Turan Tuzlacık, Ulaş Zengin, Kerem Kurşun (Dk.79 Berat Yılmaz). Mehmet Maniş, Kadir Turhan, Serdarcan Eralp, Erbay Eker (Dk. 67 Erdem Can Polat), Muhammed Khail, Muhammet Beşir (Dk.85 Yusuf Acer)

        GOLLER: Dk. 27, Dk. 55 Muhammet Beşir (İskenderunspor) - Dk. 50 Arsenii Batagov, Dk. 70 Enis Destan (Trabzonspor)

        SARI KARTLAR: Dk. 45 Erbay Eker, Dk. 90 Ahmet Biler, Dk. 90 Mohamed Khalil (İskenderunspor) - Dk. 66 Simon Banza, Dk. 84 Umut Güneş, Dk. 90 Danylo Sikan (Trabzonspor)

        Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’nda deplasmanda İskenderunspor ile karşı karşıya gelen Trabzonspor, sahadan 2-2 berabere ayrıldı. Mücadelede ev sahibi İskenderunspor'un gollerini 27 ve 55'inci dakikalarda Muhammet Beşir kaydetti. Trabzonspor'un gollerini ise 50'de Batago, 69'uncu dakikada ise Enis Destan ağlara gönderdi. Trabzonspor bu sonuçla puanını 4'e çıkarırken İskenderunspor da 2 puana yükseldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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