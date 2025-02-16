İskenderunspor: 3 - Kepezspor: 0
STAT: Sarıseki Fuat Tosyalı Spor KompleksiHAKEMLER: Can Cengiz, Ali Gün, Batuhan Bıyıklı İSKENDERUNSPOR : Onur Can, Ulaş, Devran(Dk 57 Kerem) Mehmet Manış, Kadir, Serdarcan, Erbay, Yusuf(Dk 62 Erdem) Mohammed(Dk 46 Ahmet Biler) Saruhan(Dk 46 Berat ) Muhammet Beşir (Dk 86 Abdurrahman)KEPEZSPOR : Kağan, Kerem(Dk 46 Orhan)(Dk 83 Ahmet Hakan) Zafer, Cerem, Muzaffer, Ege, Seyit, Sabahattin, Efe, Ramazan, (Dk 46 Sefa ), MelikGOL: Dk.
STAT: Sarıseki Fuat Tosyalı Spor Kompleksi
HAKEMLER: Can Cengiz, Ali Gün, Batuhan Bıyıklı
İSKENDERUNSPOR : Onur Can, Ulaş, Devran(Dk 57 Kerem) Mehmet Manış, Kadir, Serdarcan, Erbay, Yusuf(Dk 62 Erdem) Mohammed(Dk 46 Ahmet Biler) Saruhan(Dk 46 Berat ) Muhammet Beşir (Dk 86 Abdurrahman)
KEPEZSPOR : Kağan, Kerem(Dk 46 Orhan)(Dk 83 Ahmet Hakan) Zafer, Cerem, Muzaffer, Ege, Seyit, Sabahattin, Efe, Ramazan, (Dk 46 Sefa ), Melik
GOL: Dk. 39 Ulaş, 90+1 Berat, Dk. 74 Sabahattin (KK) İskenderunspor
2. Lig Beyaz Grup 23. hafta mücadelesinde İskenderunspor, kendi evinde konuk ettiği Kepezspor’u 3-0 yendi.
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