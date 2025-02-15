Hatay'da inşaattaki çukura düşen köpek yavruları kurtarıldı
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde inşaat alanında açılan çukura düşen köpek yavruları, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde inşaat alanında açılan çukura düşen köpek yavruları, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Günyazı Mahallesi'ndeki yaklaşık 2 metrelik inşaat çukurunda köpek yavruları olduğunu gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi, 8 köpek yavrusunu bulunduğu yerden çıkardı.
Öte yandan itfaiye ekiplerinin yavruları çukurdan çıkarırken anne köpeğin olay yerinden ayrılmadığı görüldü.
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