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        Hatay'da inşaattaki çukura düşen köpek yavruları kurtarıldı

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde inşaat alanında açılan çukura düşen köpek yavruları, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 15:28 Güncelleme: 15.02.2025 - 15:35
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        Hatay'da inşaattaki çukura düşen köpek yavruları kurtarıldı
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        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde inşaat alanında açılan çukura düşen köpek yavruları, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Günyazı Mahallesi'ndeki yaklaşık 2 metrelik inşaat çukurunda köpek yavruları olduğunu gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

        Olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi, 8 köpek yavrusunu bulunduğu yerden çıkardı.

        Öte yandan itfaiye ekiplerinin yavruları çukurdan çıkarırken anne köpeğin olay yerinden ayrılmadığı görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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