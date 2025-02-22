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        Limandan kaçan angus şehre indi; darbeleri ile 3 kişi yaralandı

        HATAY'daİskenderun Limanı'na gemiyle getirilip, TIR'a yüklenen anguslardan 1'i kaçtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 12:41 Güncelleme: 22.02.2025 - 12:45
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        Limandan kaçan angus şehre indi; darbeleri ile 3 kişi yaralandı
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        HATAY'daİskenderun Limanı'na gemiyle getirilip, TIR'a yüklenen anguslardan 1'i kaçtı. İlçe merkezine ulaşan angus aranırken, yakalamaya çalışan 3 kişi darbeleriyle hafif yaralandı.

        İskenderun Limanı'na yurt dışından getirilen anguslarlardan 1'i, sabah saatlerinde TIR'a nakli sırasında kaçtı. Çay ve Dumlupınar Mahallelerinde koşan, araçların arasına giren angusu yakalamak için çalışma başlatıldı. Trafik akışını etkileyen ve paniğe neden olan angus, zor anlar yaşadı. Kaçan hayvanı yakalamaya çalışan 3 kişi, angusun darbeleriyle hafif yaralandı. Ekiplerin çalışması sürerken, angus henüz yakalanamadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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