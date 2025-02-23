Hatay'da gün batımı, kartpostallık görüntü oluşturdu
HATAY'ın Samandağ ilçesinde güneşin batışı sırasında, kartpostallık görüntüler oluştu.
HATAY'ın Samandağ ilçesinde güneşin batışı sırasında, kartpostallık görüntüler oluştu.
Dünyanın en uzun sahillerinden biri olan Samandağ sahilinde gün batımıyla birlikte kızıla bürünen gökyüzünde kartpostallık görüntüler oluştu. Bazı vatandaşlar, gün batımını izlemek için sahile geldi. Vatandaşlar manzaranın fotoğrafını çekerek, o anları ölümsüzleştirdi.
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