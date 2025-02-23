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        Hatay'da gün batımı, kartpostallık görüntü oluşturdu

        HATAY'ın Samandağ ilçesinde güneşin batışı sırasında, kartpostallık görüntüler oluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 21:04 Güncelleme: 23.02.2025 - 21:10
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        Hatay'da gün batımı, kartpostallık görüntü oluşturdu
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        HATAY'ın Samandağ ilçesinde güneşin batışı sırasında, kartpostallık görüntüler oluştu.

        Dünyanın en uzun sahillerinden biri olan Samandağ sahilinde gün batımıyla birlikte kızıla bürünen gökyüzünde kartpostallık görüntüler oluştu. Bazı vatandaşlar, gün batımını izlemek için sahile geldi. Vatandaşlar manzaranın fotoğrafını çekerek, o anları ölümsüzleştirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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