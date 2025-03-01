Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off turu 3'üncü maça kaldı

TÜRKİYE Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek finalinin ikinci maçında Tosyalı İskenderun Engelliler Takımı, Beşiktaş Tüpraş ile kendi sahasında karşılaştı. İskenderun’da oldukça çekişmeli geçen maçı konuk ekip 83-89 kazandı. Tur üçüncü maça kaldı.

İskenderun İlçe Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı, her iki takımın taraftarları büyük bir coşkuyla destekledi. Beşiktaş Tüpraş Engelliler Takımı ile ev sahibi ekip maçın ilk periyodundan itibaren çok çekişmeli bir mücadele ortaya koydu. Birinci periyodu 23-28 konuk ekip kazandı. İkinci periyotta daha atak olan ve sayılar üreten ev sahibi ekip İskenderun üçüncü periyoda 49-42’lik skorla girdi.

Konuk ekip, aradaki sayı farkını kapattığı bu periyodu 61-68’ skorla tamamladı. Üstünlüğünü dördüncü periyotta da koruyan konuk Beşiktaş Tüpraş, maçı 83-89 kazanmayı bildi.

İskenderun'daki karşılaşmayı kaybetmesine rağmen, İstanbul deplasmanında aldığı galibiyet sayesinde her iki takımın sayı averajları eşitlenince, turu belirleyecek üçüncü maç İstanbul Süleyman Seba Spor Salonu’nda oynanacak. Tüm gözler bu heyecanlı maça çevrildi.