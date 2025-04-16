Hatayspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Hatayspor’da Kerim Alıcı ve Lamine Diack sakatlıkları sebebiyle antrenmanda yer almadı. İki futbolcu Konyaspor maçının kadrosunda da yer alamayacak.

Teknik direktör Murat Şahin yönetiminde, Erdemli Atış Poligonu’nda yapılan ve 1 saat 25 dakika süren antrenmanda hava topu, dar alan ve taktik çalışma gerçekleştirildi. Bordo-beyazlılar yarın yapacağı idmanla Konyaspor maçının çalışmalarını tamamlayacak.

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