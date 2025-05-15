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        Hatayspor, Adana Demirspor mesaisini sürdürdü

        – HATAYSPOR sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla Süper Lig'in 36'ncı haftasında, deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçının çalışmalarını sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 13:33 Güncelleme: 15.05.2025 - 13:35
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        Hatayspor, Adana Demirspor mesaisini sürdürdü
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        – HATAYSPOR sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla Süper Lig’in 36'ncı haftasında, deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçının çalışmalarını sürdürdü.

        Teknik direktör Murat Şahin yönetiminde, Erdemli Atış Poligonu’nda gerçekleştirilen ve 1 saat 35 dakika süren idmanda dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Ligden düşmesi haftalar önceden kesinleşen Hatayspor, ligden düşen bir diğer takım olan rakibi Adana Demirspor maçı hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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