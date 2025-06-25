Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

        HATAY'ın Samandağ ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 01:48 Güncelleme: 25.06.2025 - 01:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        HATAY'ın Samandağ ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Yangın, gece saatlerinde ilçeye bağlı Hıdırbey Mahallesi’ndeki ağaçlık alanda çıktı. Ağaçlık alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye erleri yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda'da
        İsrail'de 39 bine yakın başvuru
        İsrail'de 39 bine yakın başvuru
        Potanın Perileri, yarı finali uzatmalarda kaçırdı!
        Potanın Perileri, yarı finali uzatmalarda kaçırdı!
        Trump'tan ateşkes açıklaması! İsrail-İran hattında son durum
        Trump'tan ateşkes açıklaması! İsrail-İran hattında son durum
        Fenerbahçe'de Skriniar gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Skriniar gelişmesi!
        "Nükleer tesisler imha edilemedi"
        "Nükleer tesisler imha edilemedi"
        Pezeşkiyan: ABD ile meseleleri uluslararası çerçevede çözmeye hazırız
        Pezeşkiyan: ABD ile meseleleri uluslararası çerçevede çözmeye hazırız
        İran: Onlar ateşkesi ihlal etmezse biz de etmeyiz
        İran: Onlar ateşkesi ihlal etmezse biz de etmeyiz
        Yeni bir sıcak hava dalgası geliyor! Sıcak çembere giriyoruz
        Yeni bir sıcak hava dalgası geliyor! Sıcak çembere giriyoruz
        Trump: İki taraf da ateşkesi ihlal etti, kızgınım
        Trump: İki taraf da ateşkesi ihlal etti, kızgınım
        Mourinho'dan transfer isteği!
        Mourinho'dan transfer isteği!
        Doğalgaz patlamasında can pazarı!
        Doğalgaz patlamasında can pazarı!
        Savcıyı makamında tehdit iddianamesi kabul edildi
        Savcıyı makamında tehdit iddianamesi kabul edildi
        Özel'den asgari ücret önerisi: 30 bin 205 TL
        Özel'den asgari ücret önerisi: 30 bin 205 TL
        Sağlık Bakanı: Yeni dönemin kapıları aralanacak
        Sağlık Bakanı: Yeni dönemin kapıları aralanacak
        Kahreden haber... Evladı için canını verdi!
        Kahreden haber... Evladı için canını verdi!
        İlk kez anlattı
        İlk kez anlattı
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

        Benzer Haberler

        11 Mayıs saldırısının faillerinin mahkemesi için Ankara'ya gittiler
        11 Mayıs saldırısının faillerinin mahkemesi için Ankara'ya gittiler
        Hatay'da apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu
        Hatay'da apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu
        Hatay'da ağır hasarlı bina yıkım sırasında iş makinesinin üzerine çöktü
        Hatay'da ağır hasarlı bina yıkım sırasında iş makinesinin üzerine çöktü
        Hatay'da yıkım sırasında 7 katlı bina, iş makinesinin üzerine devrildi
        Hatay'da yıkım sırasında 7 katlı bina, iş makinesinin üzerine devrildi
        GÜNCELLEME - Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Büyükşehir Belediyesinden depremzede çocuğa karne hediyesi
        Büyükşehir Belediyesinden depremzede çocuğa karne hediyesi