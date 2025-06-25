Hatay'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
HATAY'ın Samandağ ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
HATAY'ın Samandağ ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, gece saatlerinde ilçeye bağlı Hıdırbey Mahallesi’ndeki ağaçlık alanda çıktı. Ağaçlık alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye erleri yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlattı.
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