Hatay'daki orman yangını 2'nci gününde (2)

'YANGINKISMEN KONTROL ALTINDA'

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Dörtyol ilçesindeki Çökek Yaylası Kırmızıburun mevkisinde dün saat 16.30 sıralarında çıkan orman yangının kısmen kontrol altına alındığını açıkladı. Dörtyol'daki yangın bölgesinde söndürme ve soğutma çalışmalarını yakından takip eden Vali Masatlı, "Dün özellikle yer yer rüzgarın şiddetlenmesi nedeniyle yangın, farklı yönlere doğru kararsız hareket etmiştir. Ancak geceden bu yana yaptığımız çalışmalar sonucunda çok şükür ki şu an itibarıyla yangın kısmen kontrol altına alınmış, ateşin enerjisi düşürülmüştür. Şu an yer yer soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangın, 8 farklı noktada bölgemizi etkilemiştir. Bu mücadelede şu ana kadar 8 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 440'tan fazla araç ve 1200'den fazla personel görev almıştır. Yangının yayılım hızına bağlı olarak Dörtyol ilçemizde 8, Hassa ilçemizde ise 3 yerleşim birimi tedbir amacıyla boşaltılmıştır. Şu ana kadar toplam 1980 hane tahliye edilmiş, yaklaşık 5 bin 300 vatandaşımız güvenli bölgelere alınmıştır. Tahliye edilen vatandaşlarımız için yurtlarımızda barınma imkanı sağlanmış ve tüm ihtiyaçları karşılanmıştır. Bu süreçte 20 vatandaşımız dumandan etkilenerek sağlık kuruluşlarına başvurmuştur. Şu an itibarıyla herhangi bir ciddi sağlık sorunu bulunmamaktadır" dedi.