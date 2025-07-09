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        Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Öntürk: Karaçay Barajı'nda 50-60 günlük su kaldı

        HATAY Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Antakya, Defne ve Samandağ ilçelerinin içme suyu ihtiyacını karşılayan Karaçay Barajı'nda 7 milyon metreküp tüketilebilir su kaldığını belirterek, "50-60 günlük suyumuz var.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 15:58 Güncelleme: 09.07.2025 - 15:58
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        Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Öntürk: Karaçay Barajı'nda 50-60 günlük su kaldı
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        HATAY Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Antakya, Defne ve Samandağ ilçelerinin içme suyu ihtiyacını karşılayan Karaçay Barajı’nda 7 milyon metreküp tüketilebilir su kaldığını belirterek, "50-60 günlük suyumuz var. Lütfen suyumuzu tasarruflu kullanalım. Ciddi bir tasarruf etmemiz lazım. Bir seferberlik ilanı yapmak zorundayız" dedi.

        Hatay Büyükşehir Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belen ilçesi Hükümet Konağı'nda yapıldı. Toplantıda konuşan Başkan Mehmet Öntürk, kuraklığa ilişkin açıklama yaptı. Doğal bir su kıtlığı yaşandığını kaydeden Öntürk, Karaçay Barajı'nda 7 milyon metreküp tüketilebilir su kaldığına dikkat çekti. Öntürk, "Ekonomik olarak bir sıkıntımız yok. Su konusunda sıkıntımız var, doğal olarak bir kıtlık yaşıyoruz. Karaçay Barajımızda 12 milyon metreküp suyumuz kaldı. Bunun yaklaşık 5 milyon metreküpü rezerv olarak tutuluyor. Antakya, Defne ve Samandağ ilçelerimizin 50-60 günlük suyu kaldı. Alternatif olarak HATSU çok büyük bir gayret içerisinde. Bölgede yeni su kaynaklarımız için çalışmalarımız sürüyor. Acil eylem planı içerisindeyiz. Büyük bir mücadele içerisinde arkadaşlarımız" dedi.

        'ÇOK BÜYÜK BİR FELAKETLE KARŞI KARŞIYAYIZ'

        Su tasarrufu yapılması için uyarılarda bulunan Başkan Öntürk, "Onun için gittiğiniz her ortamda su kıtlığından bahsedelim. 50-60 günlük suyumuz var. Lütfen suyumuzu tasarruflu kullanalım. Yoksa çok büyük bir problemle karşı karşıya kalacağız. Kıştan kuyularımızı vurduk ama sular hızla çekiliyor. Birtakım kuyularımız kum çekmeye başladı, kapattık. Birtakım kuyular vuruyoruz, bunların raporları çok iyi gelmiyor, olumsuz geliyor. Çok ciddi bir mesele içerisindeyiz. Arkadaşlarımız büyük bir gayret içerisinde ama sizlerden ricam tasarruf etmemiz lazım. Ciddi bir tasarruf etmemiz lazım. Bir seferberlik ilanı yapmak zorundayız. Tatil ayında bunu yaşayacağız. Ne imkanımız varsa bunun mücadelesini verip, vatandaşın derdine çözüm bulmaya gayret edelim. Vatandaşımız şunu bilsin ki Hatay'da su yok. Hem çiftçi için hem de vatandaşımız için Allah yardım etsin, çok büyük bir felaketle karşı karşıyayız" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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