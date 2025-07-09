Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Öntürk: Karaçay Barajı'nda 50-60 günlük su kaldı

HATAY Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Antakya, Defne ve Samandağ ilçelerinin içme suyu ihtiyacını karşılayan Karaçay Barajı’nda 7 milyon metreküp tüketilebilir su kaldığını belirterek, "50-60 günlük suyumuz var. Lütfen suyumuzu tasarruflu kullanalım. Ciddi bir tasarruf etmemiz lazım. Bir seferberlik ilanı yapmak zorundayız" dedi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belen ilçesi Hükümet Konağı'nda yapıldı. Toplantıda konuşan Başkan Mehmet Öntürk, kuraklığa ilişkin açıklama yaptı. Doğal bir su kıtlığı yaşandığını kaydeden Öntürk, Karaçay Barajı'nda 7 milyon metreküp tüketilebilir su kaldığına dikkat çekti. Öntürk, "Ekonomik olarak bir sıkıntımız yok. Su konusunda sıkıntımız var, doğal olarak bir kıtlık yaşıyoruz. Karaçay Barajımızda 12 milyon metreküp suyumuz kaldı. Bunun yaklaşık 5 milyon metreküpü rezerv olarak tutuluyor. Antakya, Defne ve Samandağ ilçelerimizin 50-60 günlük suyu kaldı. Alternatif olarak HATSU çok büyük bir gayret içerisinde. Bölgede yeni su kaynaklarımız için çalışmalarımız sürüyor. Acil eylem planı içerisindeyiz. Büyük bir mücadele içerisinde arkadaşlarımız" dedi.