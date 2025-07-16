Hatayspor hazırlık maçında Vanspor'u 1-0 mağlup etti

Hatayspor’a galibiyeti getiren golü 80'inci dakikada Selimcan Temel attı. Murat Şahin yönetimindeki Hatayspor, mücadeleye kalede Emir Dadük, savunmada Kerim, Engincan, Cengiz, Kerim, Kamil Ahmet, orta alanda Hodzic, Abdulkadir, Görkem, kanatlarda Ünal, Okoronkwo, forvette ise Strandberg 11’i ile başladı. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle geçildi. Mücadelede ikinci yarının 80'inci dakikasında oyuna sonradan giren Selimcan Temel attığı golle Hatayspor’a galibiyeti getirdi.

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