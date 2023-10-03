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        Hatay'da oğlu tarafından öldürülen baba toprağa verildi

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde oğlu tarafından öldürülen iş insanı Haşim S. (65) toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 18:52 Güncelleme: 03.10.2023 - 19:01
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        Hatay'da oğlu tarafından öldürülen baba toprağa verildi
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        Hatay'ın Arsuz ilçesinde oğlu tarafından öldürülen iş insanı Haşim S. (65) toprağa verildi.

        Karaağaç Mahallesi'ndeki evde, 1 Ekim'de oğlu M.A.S. (24) tarafından bıçakla öldürülen Haşim S.'nin cenazesi, yakınları tarafından İskenderun Devlet Hastanesi morgundan alındı.

        Hasim S'nin cenazesi, Karaağaç Şarkonak Aile Mezarlığı'nda düzenlenen törenin ardından defnedildi.

        Cenazeye, Haşim S'nin kızları Ç.S. ve C.S. ile yakınlarının yanı sıra, İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Arsuz Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven de katıldı.

        M.A.S'nin bıçakla yaraladığı annesi G.A.S'nin (63) tedavisinin devam ettiği belirtildi.

        Tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan H.S. ve eşi G.A.S. hastaneye kaldırılmıştı. Baba H.S. müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Gözaltına alınan M.A.S, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

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