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        Hatay'ın kadın basketbol takımı, play-off potasında yer almayı hedefliyor

        MEHMET BAYRAK - ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Hatay Büyükşehir Belediyespor, yenilenen kadrosuyla play-off potasında yer almayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 11:21 Güncelleme: 12.10.2023 - 11:21
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        Hatay'ın kadın basketbol takımı, play-off potasında yer almayı hedefliyor
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        MEHMET BAYRAK - ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Hatay Büyükşehir Belediyespor, yenilenen kadrosuyla play-off potasında yer almayı hedefliyor.

        Depremlerde altyapı antrenörü Caner Saraç, altyapı oyuncuları Eda Kılıç, Öykü Sönmez, Aysel Bülbül, Deniz Altunoğulları ve Doğa Okay'ın yaşamını yitirdiği mavi-beyazlı takım, 2023-2024 sezonuna buruk başladı.

        Geçen sezonki tüm sporcularıyla yollarını ayıran takıma, 7 yerli ve 3 yabancı sporcu transfer edildi.

        Ev sahibi statüsündeki maçlarını Antakya ilçesindeki Hatay Merkez Kapalı Spor Salonu'nda oynayan, antrenmanlarını İskenderun ilçesinde gerçekleştiren Hatay ekibi, Arsuz ilçesinde konaklıyor.

        Ligin geride kalan 4 haftasında henüz maç kazanamayan Hatay ekibi, ilk galibiyetini alarak play-off hedefiyle çıkış yakalamak istiyor.

        - Kutlu: "En iyi yerlerde ligi bitirmeyi hedefliyoruz"

        Takım kaptanı Betül Kutlu, AA muhabirine, takımın Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından yeniden yapılanmaya gittiğini belirtti.

        Zor şartlarda mücadelelerini sürdürdüklerini aktaran Kutlu, kentteki depremzedelere bir nebze olsun moral vermek için çabaladıklarını söyledi.

        Şu an ligde iyi gitmediklerini ancak alınacak bir galibiyetin ardından morallerin yerine geleceğini vurgulayan Betül Kutlu, "En iyi yerlerde ligi bitirmeyi hedefliyoruz. Şu an ana hedefimiz ligi play-off sıralamasında tamamlamak. Kısıtlı imkanlarla ne kadar çok başarı elde edebilirsek, bizim için o kadar iyi. Adım adım gidiyoruz. Maçtan maça hedeflerimiz var." ifadelerini kullandı.

        Betül, takımının ev sahipliğini yaptığı maçlarda taraftar desteği beklediklerini vurguladı.

        - Tutsak: "İnanıyoruz ki eskisinden çok daha iyi olacak"

        Sporculardan Nuran Tutsak, hem takımın hem de kentin depremlerin ardından toparlanma sürecinde olduğunu aktardı.

        Çok sayıda binanın yıkıldığı kentte insanların zor durumda olduğunu anlatan Tutsak, "İnanıyoruz ki eskisinden çok daha iyi olacak. Arsuz ilçesinde yaşıyoruz, İskenderun'da antrenmanlarımızı yapıyoruz. Antakya ilçesinde de maçlarımızı oynuyoruz. Gerçekten her maçımız adeta bir deplasman gibi oluyor. Mesafeler uzak ve gidiş gelişimiz zor oluyor. Ancak şu an için yapacak bir şeyimiz yok. Bu şartlar altında en iyisini vermemiz gerekiyor." diye konuştu.

        Takım oyuncularından Gmrice Louise Davis, her gün antrenman yaparak maçlardan en iyi sonucu alabilmek için çalıştıklarını belirtirken, Alexis Renee Tolefree de formasını giymekten büyük mutluluk duyduğu takımın her geçen gün daha iyi seviyeye geldiğini kaydetti.

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