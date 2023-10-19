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        Hatay'da asayiş uygulaması yapıldı

        Hatay'ın İskenderun ve Arsuz ilçelerinde asayiş uygulaması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 20:48 Güncelleme: 19.10.2023 - 20:54
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        Hatay'da asayiş uygulaması yapıldı
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        Hatay'ın İskenderun ve Arsuz ilçelerinde asayiş uygulaması yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri İskenderun ve Arsuz ilçelerinde 25 noktada uygulama yaptı.

        Uygulamada, aranan 2 kişi yakalandı, 103 uyuşturucu etkili hap ve 73 gram esrar ele geçirildi.

        23 araca 113 bin 306 lira ceza kesilen denetimlerde, 3 araç trafikten men edildi, 3 ruhsatsız silah ele geçirildi.

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