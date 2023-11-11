Hatay'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde S.S'nin bulunduğu evde arama yapan ekipler, bir miktar esrar, metamfetamin ile 25 uyuşturucu hap, hassas terazi, 2 tüfek, fişek ve uyuşturucu satışından kazanıldığı değerlendirilen 2 bin 850 lira ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.