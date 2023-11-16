Hatay'da 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Hatay'ın Arsuz ilçesinde, hakkında 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde, hakkında 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte aranan şahıslara yönelik çalışmalar yaptı.
Çalışmalarda, "birden fazla kişiyle konuta yağma", "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından hakkında 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.C. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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