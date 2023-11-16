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        Hatay'da 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde, hakkında 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 20:39 Güncelleme: 16.11.2023 - 20:39
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        Hatay'da 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Hatay'ın Arsuz ilçesinde, hakkında 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte aranan şahıslara yönelik çalışmalar yaptı.

        Çalışmalarda, "birden fazla kişiyle konuta yağma", "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından hakkında 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.C. yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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