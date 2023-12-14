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        Hatay'da 3 bin 250 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

        Hatay'ın Payas ilçesinde, 3 bin 250 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 17:02 Güncelleme: 14.12.2023 - 17:08
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        Hatay'da 3 bin 250 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
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        Hatay'ın Payas ilçesinde, 3 bin 250 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde kaçak akaryakıt bulunduğu belirlenen bir iş yerine operasyon düzenledi.

        İş yeri ve buradaki araçta yapılan aramada, 3 bin 250 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

        Ekipler, iş yeri sahibi C.Ç. ve araç sahibi M.Ç'yi gözaltına aldı.

        Galeri
        Galeri

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