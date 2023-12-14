Hatay'da 3 bin 250 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Hatay'ın Payas ilçesinde, 3 bin 250 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın Payas ilçesinde, 3 bin 250 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde kaçak akaryakıt bulunduğu belirlenen bir iş yerine operasyon düzenledi.
İş yeri ve buradaki araçta yapılan aramada, 3 bin 250 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Ekipler, iş yeri sahibi C.Ç. ve araç sahibi M.Ç'yi gözaltına aldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.