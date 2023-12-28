Hatay'da kayıp yaşlı adam ölü bulundu

Hatay'ın Hassa ilçesinde, ailesinin kayıp başvurusu yaptığı yaşlı adam, dere yatağında ölü bulundu.

Aktepe Mahallesi'ndeki evinden 2 gün önce çıkan ve geri dönmeyen Mustafa Araplıoğlu'nun (70) yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

Jandarma ve AFAD ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu Araplıoğlu, Gülkent Mahallesi'ndeki dere yatağında ölmüş halde bulundu.

Araplıoğlu'nun cesedi, Hassa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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