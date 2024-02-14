Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Şehit Sözleşmeli Er Adem Kel, memleketi Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı

        3. Komando Tugay Komutanlığınca personel ve malzeme sevki esnasında meydana gelen araç kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel'in cenazesi, memleketi Hatay'ın Hassa ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 13:50 Güncelleme: 14.02.2024 - 13:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şehit Sözleşmeli Er Adem Kel, memleketi Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        3. Komando Tugay Komutanlığınca personel ve malzeme sevki esnasında meydana gelen araç kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel'in cenazesi, memleketi Hatay'ın Hassa ilçesinde toprağa verildi.

        Hassa Devlet Hastanesinden alınan şehit Adem Kel'in (24) naaşı, helallik için Arpalıuşağı Mahallesi'ndeki baba evine götürüldü.

        Daha sonra şehit için Arpalıuşağı Mahalle Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

        İl Müftüsü Mevlüt Topçu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı burada toprağa verildi.

        Cenaze törenine, şehidin babası Mehmet ve annesi Fatma Kel ile yakınlarının yanı sıra Hatay Valisi Mustafa Masatlı, milletvekilleri, belediye başkanları, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

        Milli Savunma Bakanlığı, 3'üncü Komando Tugay Komutanlığınca personel ve malzeme sevki esnasında araç kazası meydana geldiğini, kazada yaralanan Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel'in kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıklamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Yerlikaya Erzincan İliç'teki heyelana ilişkin son bilgileri verdi
        Yerlikaya Erzincan İliç'teki heyelana ilişkin son bilgileri verdi
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        Siyanür iddiasıyla ilgili açıklama!
        Siyanür iddiasıyla ilgili açıklama!
        Yaz tatili kısalacak mı?
        Yaz tatili kısalacak mı?
        Biden'ın kaderi Venezuela'ya mı bağlı?
        Biden'ın kaderi Venezuela'ya mı bağlı?
        Alt geçidi su basınca araç içerisinde yaşamını yitirdi!
        Alt geçidi su basınca araç içerisinde yaşamını yitirdi!
        SSR Mining hisseleri eridi
        SSR Mining hisseleri eridi
        "Hayatımı mahvetti"
        "Hayatımı mahvetti"
        Kulübeye çakıldı!
        Kulübeye çakıldı!
        Vasiyetini değiştirmiş
        Vasiyetini değiştirmiş
        Üniversitede ziyaretçi tartışması
        Üniversitede ziyaretçi tartışması
        Rica üzerine cinayet işledi! Beraatini istedi!
        Rica üzerine cinayet işledi! Beraatini istedi!
        4 günde 2 rekor!
        4 günde 2 rekor!
        O anlar kamerada! Hırsız çelik kasanın altında kaldı!
        O anlar kamerada! Hırsız çelik kasanın altında kaldı!
        Fincanları tükürerek temizleyen işletmecinin ifadesi ortaya çıktı!
        Fincanları tükürerek temizleyen işletmecinin ifadesi ortaya çıktı!
        EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim
        EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim
        Aurier görücüye çıkacak!
        Aurier görücüye çıkacak!
        Berkay ve Hasan... 16 yaşında 2 ölüm!
        Berkay ve Hasan... 16 yaşında 2 ölüm!
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        "Bankaların kredi verme iştahı artacak"
        "Bankaların kredi verme iştahı artacak"

        Benzer Haberler

        Anadolu masallarını tiyatroya uyarlayıp depremzede çocuklar için sahne aldı...
        Anadolu masallarını tiyatroya uyarlayıp depremzede çocuklar için sahne aldı...
        Enkazdan kurtulan milli satranççı Hena'nın hedefi spor ve eğitimi bir arada...
        Enkazdan kurtulan milli satranççı Hena'nın hedefi spor ve eğitimi bir arada...
        Şehit Sözleşmeli Er Adem Kel'in Hatay'daki ailesine şehadet haberi verildi
        Şehit Sözleşmeli Er Adem Kel'in Hatay'daki ailesine şehadet haberi verildi
        Hatay'a şehit ateşi düştü
        Hatay'a şehit ateşi düştü
        Hatay Valisi Mustafa Masatlı'dan depremzede limon üreticilerine destek
        Hatay Valisi Mustafa Masatlı'dan depremzede limon üreticilerine destek
        Hatay'da devrilen minibüsteki 13 tarım işçisi yaralandı
        Hatay'da devrilen minibüsteki 13 tarım işçisi yaralandı