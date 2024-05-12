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        Hatay'da Engelliler Haftası dolayısıyla çini boyama etkinliği düzenlendi

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında engellilere yönelik çini boyama etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 21:32 Güncelleme: 12.05.2024 - 21:32
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        Hatay'da Engelliler Haftası dolayısıyla çini boyama etkinliği düzenlendi
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında engellilere yönelik çini boyama etkinliği düzenlendi.

        Türkiye Down Sendromu Derneği ile İskenderun Engelliyim Engel Tanımam Derneği tarafından İskenderun Belediyesi Engelsiz Atölyesi'nde düzenlenen etkinlikte, engelliler boyama yaptı.

        Engelliler, boyadıkları çinileri Anneler Günü nedeniyle beraberinde gelen annelerine hediye etti.

        Etkinlikte konuşan İskenderun Engelliyim Engel Tanımam Derneği Başkanı Kamil Göçmen, hem Engelliler Haftası'nı hem de Anneler Günü'nü kutladıklarını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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