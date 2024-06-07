Depremde 19 kişinin öldüğü binanın bodrumuna açılan pencere temele zarar vermiş

LALE KÖKLÜ - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremde 19 kişinin hayatını kaybettiği Altunkaya Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin tutuksuz müteahhit hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Ürgenpaşa Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın depremde yıkılması sonucu 19 kişinin ölmesiyle ilgili Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Tutuksuz sanık binanın müteahhidi İ.S'nin (65) "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapsinin istendiği iddianame, Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede yer alan müşteki ifadelerine göre ve olay yerinde yapılan incelemeler neticesinde, binanın saat 04.17'deki ilk depremde yıkıldığının anlaşıldığı belirtildi.

İddianamede yer verilen Gaziantep Üniversitesinin hazırladığı bilirkişi raporunda, apartmanın mimari projelerinden elde edilen bilgiler ışığında yapının çeşitli tadilatlar geçirdiğinin anlaşıldığı anlatılarak, şu ifadeler kullanıldı:

"Statik proje ve statik hesap raporları incelendiğinde proje ve rapor verilerinin tutarlı olduğu ancak statik projede yönetmeliğin dışına çıkılarak kolon ve perde boyutlarının uygun olmaması ve donatıların yetersiz kalması gibi birçok hata yapıldığı, enkesit (yapının duvar kalınlığı, döşeme bilgisi, tavan kalınlığı ve odaların yüksekliği gibi bilgileri görmeyi sağlayan çizimler) detaylarının birçok kolonda yer almaması ve etriye aralıklarının kolon gibi önemli taşıyıcı elemanlarda dahi verilmemiş olup bunun önemli bir kusur olduğuna kanaat getirilmiştir."