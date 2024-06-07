Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Depremde 19 kişinin öldüğü binanın bodrumuna açılan pencere temele zarar vermiş

        LALE KÖKLÜ - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremde 19 kişinin hayatını kaybettiği Altunkaya Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin tutuksuz müteahhit hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 12:12 Güncelleme: 07.06.2024 - 12:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Depremde 19 kişinin öldüğü binanın bodrumuna açılan pencere temele zarar vermiş
        ABONE OL
        ABONE OL

        LALE KÖKLÜ - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremde 19 kişinin hayatını kaybettiği Altunkaya Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin tutuksuz müteahhit hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

        Ürgenpaşa Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın depremde yıkılması sonucu 19 kişinin ölmesiyle ilgili Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Tutuksuz sanık binanın müteahhidi İ.S'nin (65) "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapsinin istendiği iddianame, Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede yer alan müşteki ifadelerine göre ve olay yerinde yapılan incelemeler neticesinde, binanın saat 04.17'deki ilk depremde yıkıldığının anlaşıldığı belirtildi.

        İddianamede yer verilen Gaziantep Üniversitesinin hazırladığı bilirkişi raporunda, apartmanın mimari projelerinden elde edilen bilgiler ışığında yapının çeşitli tadilatlar geçirdiğinin anlaşıldığı anlatılarak, şu ifadeler kullanıldı:

        "Statik proje ve statik hesap raporları incelendiğinde proje ve rapor verilerinin tutarlı olduğu ancak statik projede yönetmeliğin dışına çıkılarak kolon ve perde boyutlarının uygun olmaması ve donatıların yetersiz kalması gibi birçok hata yapıldığı, enkesit (yapının duvar kalınlığı, döşeme bilgisi, tavan kalınlığı ve odaların yüksekliği gibi bilgileri görmeyi sağlayan çizimler) detaylarının birçok kolonda yer almaması ve etriye aralıklarının kolon gibi önemli taşıyıcı elemanlarda dahi verilmemiş olup bunun önemli bir kusur olduğuna kanaat getirilmiştir."

        Raporda, binanın bodrumundaki açılan pencereye değinilerek, "Binanın bodrumunda, perde duvarda açılan pencere kesiti temele zarar vermiştir. Ayrıca donatılarda paslanma ve donatı aralıklarının değişken olduğu tespit edilmiştir." denildi.

        Ayrıca, 135 derece bükülmesi gereken etriyelerin 90 derecede bırakıldığı, binada projelendirme, yapım ve iş bitimi aşamalarında deprem yönetmeliğine yeterince uyulmadığının görüldüğü rapoda kaydedildi.

        - Binaya sonradan müdahalelerin taşıyıcı sisteme zarar verdiğini ileri sürdü

        Sanık İ.S. iddianamedeki ifadesinde, müteahhitliğini yaptığı binanın fenni mesulü de olduğunu belirtti.

        Binanın 1992'de yapımına başlanıp 1994'te tamamlandığını bildiren İ.S, şunları kaydetti:

        "Dönemin şartlarına uygun olarak bu binayı inşa ettik. Binanın inşaatında herhangi bir kusurum yoktur. 1997'de Hatay depremi yaşandığından yapmış olduğum binaları tek tek gezerek hasar alıp almadıklarını inceledim. O tarihte bu binada herhangi bir hasar yoktu. 2000 yılından sonra binaya yapılan müdahaleler sonucu taşıyıcı sisteme zarar verildiğini eşimin iş arkadaşı ve aynı binada dairesi olan birinden duydum. Binanın yıkıldığını depremden sonra öğrendim. Bu binada ölenler olduğunu bilmiyordum."

        Sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İSO'dan Gabar ziyareti
        İSO'dan Gabar ziyareti
        Müsilajın balığı vurduğu ortaya çıktı!
        Müsilajın balığı vurduğu ortaya çıktı!
        Sapığa 'tembihli' tahliye!
        Sapığa 'tembihli' tahliye!
        Buruk ve Özbek'ten Mourinho yorumu!
        Buruk ve Özbek'ten Mourinho yorumu!
        Bir ayda 55 bin yolcu
        Bir ayda 55 bin yolcu
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        Türkiye'de yaşandı! Katil bozayı!
        Türkiye'de yaşandı! Katil bozayı!
        Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri
        Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri
        Babasını öldüren kardeşinden şikayetçi olmadı! İşte nedeni!
        Babasını öldüren kardeşinden şikayetçi olmadı! İşte nedeni!
        'Büyük beden kadın' Miss Alabama güzeli seçildi
        'Büyük beden kadın' Miss Alabama güzeli seçildi
        En güzel yıllarını bu evde geçirdi
        En güzel yıllarını bu evde geçirdi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ardahan'daki "Atatürk silüeti" görülmeye başlandı
        Ardahan'daki "Atatürk silüeti" görülmeye başlandı
        'Ev sahibi' isyanı
        'Ev sahibi' isyanı
        1.5 saate üçünü sığdırdı! Gasp, cinsel taciz ve bir ölü!
        1.5 saate üçünü sığdırdı! Gasp, cinsel taciz ve bir ölü!
        Karın yağlarını eritmek için 8 ipucu
        Karın yağlarını eritmek için 8 ipucu
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Topkapı Sarayı'nda ilk defa ziyarete açıldı
        Topkapı Sarayı'nda ilk defa ziyarete açıldı
        Kendisi yerine ikizini işe gönderen kadın nasıl yakalandı?
        Kendisi yerine ikizini işe gönderen kadın nasıl yakalandı?
        ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında sıcak gelişme
        ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında sıcak gelişme

        Benzer Haberler

        Hatay'da aranan hükümlü yakalandı
        Hatay'da aranan hükümlü yakalandı
        Hatay'da 5 ay önce cesedi bulunan adamın ölümüyle ilgili 6 kişi tutuklandı
        Hatay'da 5 ay önce cesedi bulunan adamın ölümüyle ilgili 6 kişi tutuklandı
        Kaybolduktan 3 hafta sonra cesedi bulunmuştu; kayınbiraderi öldürmüş (2)
        Kaybolduktan 3 hafta sonra cesedi bulunmuştu; kayınbiraderi öldürmüş (2)
        Hatay'da park halindeki 5 otomobil yandı
        Hatay'da park halindeki 5 otomobil yandı
        Kaybolduktan 3 hafta sonra cesedi bulunmuştu; kayınbiraderi öldürmüş
        Kaybolduktan 3 hafta sonra cesedi bulunmuştu; kayınbiraderi öldürmüş
        Hatay'da prefabrik çarşı esnafı bayram öncesi indirim kampanyası başlattı
        Hatay'da prefabrik çarşı esnafı bayram öncesi indirim kampanyası başlattı