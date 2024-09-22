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        Hatay'da gölete giren 5 kişi boğuldu

        Hatay'ın Kumlu ilçesinde gölete giren Suriye uyruklu 5 kişi boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 20:05 Güncelleme: 22.09.2024 - 20:05
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        Hatay'da gölete giren 5 kişi boğuldu
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        Hatay'ın Kumlu ilçesinde gölete giren Suriye uyruklu 5 kişi boğuldu.

        Çatalhüyük Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle Devlet Su İşleri göletine giren 5 kişi kayboldu.

        İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan Suriye uyruklu 5 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cenazeler, olay yerindeki incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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