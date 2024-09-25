Hatay'da otomobilde 310 sikke ve 36 obje ele geçirildi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 310 sikke ve 36 obje ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli yakalandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 310 sikke ve 36 obje ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışmaları kapsamında, şüphelendikleri kişilerin bulunduğu bir otomobili durdurdu.
Otomobilde tarihi değere sahip oldukları belirlenen 310 sikke, 28 metal obje ve 8 yüzük ele geçirildi.
Polis, otomobildeki 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
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