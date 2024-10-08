Reyhanlı'da minibüste çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde minibüste çıkan yangın söndürüldü.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde minibüste çıkan yangın söndürüldü.
Küme Evler Mahallesi'nde park halindeki minibüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekibin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.