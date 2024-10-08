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        Hatay'da demir çelik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

        Hatay'ın Payas ilçesinde demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 23:16 Güncelleme: 08.10.2024 - 23:18
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        Hatay'da demir çelik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
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        Hatay'ın Payas ilçesinde demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın söndürüldü.

        Karşı Mahallesi'nde faaliyet gösteren demir çelik fabrikasının hurda bölümünde patlama oldu.

        Patlamanın ardından fabrikadan dumanlar yükseldi.

        Yangın, fabrikanın yangın ekibince büyümeden söndürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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