Hatay'da demir çelik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın Payas ilçesinde demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın söndürüldü.
Hatay'ın Payas ilçesinde demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın söndürüldü.
Karşı Mahallesi'nde faaliyet gösteren demir çelik fabrikasının hurda bölümünde patlama oldu.
Patlamanın ardından fabrikadan dumanlar yükseldi.
Yangın, fabrikanın yangın ekibince büyümeden söndürüldü.
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