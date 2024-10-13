Kırıkhan'da 6,5 ton sağlıksız gıda ürünü ele geçirildi
Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki denetimlerde ele geçirilen 6,5 ton sağlıksız gıda ürünü imha edildi.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki denetimlerde ele geçirilen 6,5 ton sağlıksız gıda ürünü imha edildi.
Kırıkhan Belediyesi zabıta ekiplerince iş yerlerinde denetim yapıldı.
İlçe Sağlık Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinin de yer aldığı denetimde 6,5 ton sağlıksız gıda ürünü ele geçirildi.
Çoğunluğu salça olan ürünler imha edildi.
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