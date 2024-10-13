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        Kırıkhan'da 6,5 ton sağlıksız gıda ürünü ele geçirildi

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki denetimlerde ele geçirilen 6,5 ton sağlıksız gıda ürünü imha edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 11:50 Güncelleme: 13.10.2024 - 11:50
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        Kırıkhan'da 6,5 ton sağlıksız gıda ürünü ele geçirildi
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        Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki denetimlerde ele geçirilen 6,5 ton sağlıksız gıda ürünü imha edildi.

        Kırıkhan Belediyesi zabıta ekiplerince iş yerlerinde denetim yapıldı.

        İlçe Sağlık Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinin de yer aldığı denetimde 6,5 ton sağlıksız gıda ürünü ele geçirildi.

        Çoğunluğu salça olan ürünler imha edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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