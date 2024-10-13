Kırıkhan'da 6,5 ton sağlıksız gıda ürünü ele geçirildi

İlçe Sağlık Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinin de yer aldığı denetimde 6,5 ton sağlıksız gıda ürünü ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.