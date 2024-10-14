Depremde hasar alan İskenderun Meslek Yüksekokulu'nun yeni kampüsü törenle açıldı

Hatay'da, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alması nedeniyle yıkılan üniversitenin, hayırseverlerin desteğiyle inşa edilen yeni kampüsü törenle açıldı.

Belen ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki İskenderun Meslek Yüksekokulu Kampüsü'nün kontrollü yıkımının ardından yerine Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Eymir Kültür Vakfının desteğiyle yeni okul binası yaptırıldı.

Çelik konstrüksiyon​​​​​​la inşa edilen, içerisinde 4 derslik, 6 laboratuvar ve 5 atölyesi bulunan kampüs için açılış töreni düzenlendi.

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, törende, açılan kampüsle İskenderun Meslek Yüksekokulu'nun yeniden hayat bulduğunu söyledi. Üniversitede yetişecek elemanlarla yerli ve milli teknolojinin gelişmesine katkı sunulacağını anlatan Yozgatlıgil, şöyle konuştu: "Bugün burada yalnızca bu binaların açılışını yapmıyoruz. Hep beraber eğitim meşalesini tekrardan alevlendiriyoruz. Geleceğimize yapılan bu yatırımlar yalnızca bu bölgeyi değil, ülkemizi de aydınlatacak. İskenderun Teknik Üniversitesi ile yapacağımız işbirlikleri hem araştırmaların, hem de teknolojik gelişimin bu topraklarda can bulmasına vesile olacaktır. Biz Orta Doğu Teknik Üniversitesi olarak buradaki öğrencilerin geleceği için üzerimize düşecek ne varsa yapmaya, burada gösterilen bu büyük emeğin, bu büyük çabanın yanında olmaya biz hazırız. Milli Teknoloji hamlesi olarak adlandırdığımız burada yetiştirilecek aranan elemanlar, önemli alanlarda ülkemizin bağımsızlığını pekiştirecek ve ekonomik kalkınmamızı destekleyecek yerli ve milli teknolojilerin gelişmesine, kritik bir katkı sağlayacaktır. Bugün burada açılan bu yeni yerleşke de bu vizyonun bir parçası olacaktır."

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci ise kısa sürede okulun tamamlanmasından dolayı mutluluk duyduğunu söyledi. Filistin ve Gazze'de annelerin bebeklerini emziremediklerine dikkati çeken Depci, soykırımın bir an önde sona ermesini temenni etti. Meslek yüksekokullarının ülkenin kalkınması noktasında önemli bir yere sahip olduklarını dile getiren Depci, "Güçlü Üniversite, güçlü sanayi, güçlü ülke. Biz güçlü olursak ülkemiz güçlü oluyor. O yüzden ara eleman değil, aranan eleman yetiştirmek için elimizden geleni yapmaktayız. Bu okulun ayağa kalkmasında büyük destek olduğunuz için tüm bağışçılarımıza şükranlarımı sunuyorum." şeklinde konuştu.

ODTÜ Eymir Kültür Vakfı Başkanı Ömer Kaymakçalan, vakfın Kocaeli ve Van'da meydana gelen depremlerde de benzer hizmetler yaptığını hatırlattı. ODTÜ mezunu yönetici ve öğrencilerin el ele vererek okulun yapımına destek verdiklerini ifade eden Kaymakçalan, "İnşallah, bundan sonra böyle büyük deprem felaketleri olmaz. Biz de vakıf olarak gücümüzü, büyük Atatürk'ün talimatı olan Türkiye'yi çağdaş medeniyetler seviyesine, hatta üstüne çıkartmak için harcarız. Burada biz ODTÜ mezunu, öğrencisi ve yöneticisi olarak, rektörümüzden başlayarak, birlik olarak Türkiye'nin hizmetindeyiz. Burada yaptığımız eser, bu amaca küçük bir katkıdır. Burada eğitim görecek gençlere sağlık, mutluluk ve başarılar diler, saygılar sunarım." diye konuştu.