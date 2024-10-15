Hatay'da kaçaklık operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı

Araçlarda yapılan aramada, 400 paket gümrük kaçağı sigara ve 60 bin boş makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan Dörtyol ilçesinde de ekipler şüphe üzerine bir otomobil ve motosikleti durdurdu.

Adreslerde yapılan aramalarda, 206 kilo 400 gram kıyılmış tütün, 218 paket boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 421 doldurulmuş makaron ve 8 paket nargile tütünü ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı,

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kırıkhan ilçesinde 4 farklı adrese operasyon düzenledi.

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