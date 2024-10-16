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        Hatay'da amatör balıkçı 45 kilogramlık patlakgöz balığı yakaladı

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde, amatör bir balıkçının oltasına yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda 45 kilogramlık patlakgöz balığı takıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 14:56 Güncelleme: 16.10.2024 - 15:06
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        Hatay'da amatör balıkçı 45 kilogramlık patlakgöz balığı yakaladı
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        Hatay'ın Samandağ ilçesinde, amatör bir balıkçının oltasına yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda 45 kilogramlık patlakgöz balığı takıldı.

        Amatör balıkçı Atakan Gözüküçük, Çevlik sahilinden botla denize açıldı.

        Bir süre sonra Gözüküçük'ün oltasına büyük bir balık takıldı.

        Arkadaşlarının yardımıyla Gözüküçük, oltasına takılan yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda ve 45 kilogramlık patlakgöz balığını bota aldı.

        Gözüküçük, AA muhabirine, ilk defa bu büyüklükte balık tuttuğunu belirterek, "Böyle büyük bir balık tutacağımızı tahmin etmiyorduk. Çok güzel bir heyecandı. Çok büyük bir balıktı. Gördüğümüzde gözlerimize inanamadık." dedi.

        Öte yandan balığın yakalanma anı bottaki başka bir amatör balıkçı tarafından kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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