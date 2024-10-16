Hatay'da amatör balıkçı 45 kilogramlık patlakgöz balığı yakaladı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, amatör bir balıkçının oltasına yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda 45 kilogramlık patlakgöz balığı takıldı.

Amatör balıkçı Atakan Gözüküçük, Çevlik sahilinden botla denize açıldı.

Bir süre sonra Gözüküçük'ün oltasına büyük bir balık takıldı.

Arkadaşlarının yardımıyla Gözüküçük, oltasına takılan yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda ve 45 kilogramlık patlakgöz balığını bota aldı.

Gözüküçük, AA muhabirine, ilk defa bu büyüklükte balık tuttuğunu belirterek, "Böyle büyük bir balık tutacağımızı tahmin etmiyorduk. Çok güzel bir heyecandı. Çok büyük bir balıktı. Gördüğümüzde gözlerimize inanamadık." dedi.