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        Hatay'da elini kepenk makarasına kaptıran esnaf itfaiye ekiplerince kurtarıldı

        –Hatay'ın İskenderun ilçesinde elini kepenk makarasına kaptıran esnaf itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 17:22 Güncelleme: 17.10.2024 - 17:33
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        Hatay'da elini kepenk makarasına kaptıran esnaf itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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        –Hatay'ın İskenderun ilçesinde elini kepenk makarasına kaptıran esnaf itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Bekbele Mahallesi'nde, esnaf E.K. iş yerini açtığı sırada elini kepenk makarasına kaptırdı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        E.K'nin makaraya sıkışan eli, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Yaralı E.K. İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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