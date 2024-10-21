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        Hatay'da devrilen motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 14:43 Güncelleme: 21.10.2024 - 14:47
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        Hatay'da devrilen motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Hatay'ın Samandağ ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Seyit Ali Doğru'nun kullandığı 31 ASR 856 plakalı motosiklet, Çevlik-Arsuz kara yolunun Kapısuyu mevkisinde devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosikletteki Deniz Doğru'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kazada yaralanan Seyit Ali Doğru'yu Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Doğru'nun cenazesi, Yenimahalle Asri Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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